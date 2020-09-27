Депутата Николаевского областного совета от партии «Наш край» Елена Донченко считает, что одна из основных проблем на сегодняшний день является отсутствие определений в законодательстве касаемо того, какие доходы должны получить громады для выполнения своих функций.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Я очень хорошо знаю законодательство. А еще лучше я знаю, какие ужасные последствия могут быть, когда законодательно какие-то моменты не прописаны, либо вообще отсутствуют. Сейчас ситуация такова, что де-юре — государство выступает за самодостаточность и финансовую самостоятельность общин, а де-факто — не создает законодательной базы для осуществления цели. В случае, если в ближайшее время не будут внесены дополнения, например, в бюджетное законодательство, то громады останутся без бюджета. И изменения нужно принимать немедленно, чтобы при формировании государственного и местных бюджетов были учтены все положения бюджетного законодательства, — заявляет Елена Донченко.

Также депутат отметила, что «Наш край» призывает власть прописать в положениях Бюджетного кодекса право громад и городов оставлять 60% поступлений НДФЛ (Подоходный налог, – прим.) в бюджетах местных громад.

— Должно быть четко прописано, что эти поступления являются собственным доходом громад, а не выделять ежегодно в госбюджете целевые субвенции или трансферы. Ведь эти трансферы превратились в политическую торговлю, а иногда и шантаж, — отметила Елена Донченко.

Стоит отметить, что в своей предвыборной программе партия «Наш край» настаивает, что для полноценного выполнения функций громады принадлежит жестко закрепить в Кодексе налоги и сборы, а не менять их законами о Государственном бюджете. Более 60% налогов должны оставаться в громаде для полноценного исполнения полномочий.

Также, как отмечает Елена Донченко, власти следует ускорить принятие законов, где будут четко прописаны полномочия органов местного самоуправления всех уровней.

— Ликвидация старых и введение новых районов, с новыми функциями, уже изменяет структуру полномочий. Поэтому власти стоит ускориться, чтобы государство не попало в правовой вакуум, — говорит юрист Елена Донченко.

Пресс-релиз