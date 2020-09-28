Александр Лукашенко ответил на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона покинуть пост президента Республики Беларусь.

Об этом сообщает Белта.

— Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона, хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить желтые жилеты. Годы идут, жилеты до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением... — заявил Александр Лукашенко.

Он также упомянул периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

— Второе. Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало, — добавил Александр Лукашенко.

По его мнению, Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси.

— С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома, — констатировал Александр Лукашенко.

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента Республики Беларусь.