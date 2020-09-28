В Армении из-за военного положения, введенного в связи с широкомасштабными боевыми действиями в Нагорном Карабахе, больницы прекращают плановый прием пациентов.

Об этом со ссылкой на местный Минздрав сообщает РИА Новости.

Так, пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке, в больницы помещать не будут. Медицинские учреждения будут принимать только нуждающихся в реанимационных мероприятиях и неотложной помощи. Остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.

Напомним, широкомасштабные военные действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября, после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. По состоянию на утро 28 сентября обе стороны конфликта заявляют о гигантских потерях у противника и опровергают данные о собственных жертвах.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.



