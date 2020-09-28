Федеральный суд временно заблокировал решение президента Дональда Трампа о запрете загрузки приложения TikTok.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на радио NPR.
Судья Карл Николс из окружного суда США в округе Колумбия приостановил запрет, который должен был начать действовать в ночь на воскресенье. Судья также отклонил просьбу истцов о блокировании решения о запрете с 12 ноября.
Адвокат приложении утверждал, что TikTok это современная городская площадка, а такой запрет нарушает право на свободу слова.
Напомним, Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.
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Федеральный суд временно заблокировал решение президента Дональда Трампа о запрете загрузки приложения TikTok.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на радио NPR.
Судья Карл Николс из окружного суда США в округе Колумбия приостановил запрет, который должен был начать действовать в ночь на воскресенье. Судья также отклонил просьбу истцов о блокировании решения о запрете с 12 ноября.
Адвокат приложении утверждал, что TikTok это современная городская площадка, а такой запрет нарушает право на свободу слова.
Напомним, Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.