По состоянию на 28 сентября в Николаевской области на самоизоляции находится 15 групп в детских садах и 124 класса в школах.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В частности, в Николаеве коронавирусом заболели 38 школьников, 30 учителей, а также 3 ребенка в детском саду и 10 воспитателей. При этом, в Николаевской области COVID-19 болеют 2 дошкольника, 6 воспитателей, 6 школьников и 27 учителей.

Всего на самоизоляции в области находится 4020 школьников и учителей, а также 320 детей и воспитателей.

Отметим, что на протяжении прошедших суток зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом COVID-19 среди работников 2 организованных детских учреждений В частности, в Тимирязевской общеобразовательной школе Вознесенского района и Вознесенской школе №5.

Напомним, что в Николаеве у одной из учениц школы №19 подтвердили коронавирус из-за чего весь класс ушел на карантин. При этом, на карантин закрыли также две группы в детских садах №95 и №71.

Позже стало известно, что в городе на карантин отправили еще три класса и пять учителей в двух школах. При этом, с начала нового учебного года в школах Николаева коронавирусом COVID-19 заразились 5 детей.

Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в школах города учеников с температурой от 37,2 не будут допускать к образовательному процессу.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, как будет осуществлен процесс обучения в школах в условиях эпидемии COVID-19. По ее словам, обеспечить детей защитными масками на время образовательного процесса в школах должны их родители.