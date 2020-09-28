Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что 62 работника шахт «Октябрьская» и «Родина» Криворожского железорудного комбината продолжают подземный протест.

Об этом он сообщил в Facebook.

– 62 работники шахт «Октябрьская» и «Родина» КЖРК продолжают подземный протест. До 60 горняков, которые протестуют 26 суток, присоединились две сигналистки - вчера в 3 смену женщины отказались подниматься на поверхность, - написал Волынец.

Напомним, 8 сентября 393 горняка шахты «Батьківщина», «Гвардейская», «Терновская» и «Октябрьская» остались под землей, требуя увеличения зарплат и улучшения условий труда.

На четырнадцатый день подземного протеста горняков в Кривом Роге под землей оставались 184 рабочих четырех шахт - «Октябрьская», «Родина», «Терновская», «Гвардейская» ОАО «Криворожский железорудный комбинат».