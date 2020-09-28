«Международный аэропорт Гейдар Алиев» в Баку перешел на ограниченный режим работы. Такое решение принято в связи с введением военного положения на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе Бакинского аэропорта, передает РБК-Украина.

Уже были отменены рейсы «Азербайджанских авиалиний» («AZAL») по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. Также отменили рейсы «AZAL» по маршруту Баку-Лондон-Баку, запланированные на 1 октября, и Баку-Берлин-Баку, запланированные на 2 октября.

– Пассажиры отмененных рейсов «AZAL» могут выбрать либо обменять билеты на другие даты без уплаты штрафа, либо получить возмещение, - добавили в аэропорту.

Кроме этого свои рейсы отменили «FlyDubai» (Дубай-Баку-Дубай), «Аэрофлот» (Москва-Баку-Москва) и «Белавиа» (Минск-Баку-Минск).

– Для получения дополнительной информации пассажиры этих отмененных рейсов могут связаться с соответствующими авиакомпаниями, - отметили в аэропорту.

Отметим, «Международный аэропорт Гейдар Алиев» является одним из шести международных аэропортов Азербайджана.

Ранее стало известно, что «Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в столицу Армении, Ереван, из-за боевых действий на границе с Азербайджаном и военного положения в стране.

Напомним, широкомасштабные военные действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября, после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. По состоянию на утро 28 сентября обе стороны конфликта заявляют о гигантских потерях у противника и опровергают данные о собственных жертвах.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.