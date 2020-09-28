В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда заметили запрещенные орудия лова, и, осматривая сети, обнаружили в них живого дельфина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter.

На видео видно, как пограничники распутывают сети, чтобы освободить млекопитающего. После этого они выпустили его обратно в воду.

Несмотря на то, что дельфины охраняются Международной Красной книгой, Красной книгой Черного моря, Конвенцией об охране китообразных, вылов этих животных продолжается до сих пор. Кроме того, использование и отлов дельфинов для коммерческих целей запрещен законом Украины «О Красной книге Украины».

«Зеленый свет» для отлова китообразных браконьерам дает полностью отсутствующая система регистрации и идентификации морских млекопитающих в Украине, следовательно, неизвестно точное количество и индивидуальные особенности животных, содержащихся в неволе.

Невозможно проверить, откуда было экспортировано животное, подтверждено ли документально ее происхождение, а если дельфин был выловлен для реабилитации, вернется ли он в море. Дельфинов ловят сетками или загоняют стаю на мелководье. Животные часто погибают, пытаясь вырваться из ловушки, или тонут, запутавшись в сетке.

Напомним, что в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.