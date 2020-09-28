В Верховной раде могут пересмотреть возможность народных депутатов голосовать дистанционно.

В ходе заседания согласительного совета парламента первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук призвал парламентариев вернуться к соответствующему законопроекту №3250, пишет РБК-Украина.

— Учитывая то, какая ситуация происходит с коронавирусом и в стране, и в стенах Верховной рады, все же пересмотреть возможность возвращения к рассмотрению законопроекта №3250... это об отдаленном голосовании Верховной рады, - сказал Руслан Стефанчук.

Он отметил, что предложения к этому законопроекту можно рассмотреть между первым и вторым чтением.

— Единственная цель, которая возлагается на этот законопроект, это не потерять в такой критической ситуации возможность деятельности единого законодательного органа ... Если какие-либо предложения по нему есть, их можно учесть между первым и вторым чтением, - подчеркнул первый вице-спикер.

Напомним, что сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что идея дистанционного голосования Верховной Рады является недопустимой и может привести к злоупотреблениям и свертывания демократии.