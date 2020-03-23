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Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что идея дистанционного голосования Верховной Рады является недопустимой и может привести к злоупотреблениям и свертывания демократии.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
«Мы высказались против таких диких идей, которые гуляют по коридорам парламента — по поводу дистанционного голосования. Мы категорически против любого дистанционного голосования парламента. Это может привести к злоупотреблениям и отмене демократии. Нам нужно очень хорошо подготовить одно внеочередное заседание, принять все необходимые решения и дальше Рада пойдет на онлайн-работу в комитетах в режиме видеоконференций и на карантин. Таким образом работают все парламенты мира. Мы предоставили нашим коллегам весь этот опыт», — сказала народный депутат.
Она отметила, что могут быть ситуации, требующие срочных решений, но для этого есть инструмент — Совет нацбезопасности и обороны, который может принимать все необходимые решения.
Ранее глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, в течение дня подтвердились четыре случая.
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Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что идея дистанционного голосования Верховной Рады является недопустимой и может привести к злоупотреблениям и свертывания демократии.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
«Мы высказались против таких диких идей, которые гуляют по коридорам парламента — по поводу дистанционного голосования. Мы категорически против любого дистанционного голосования парламента. Это может привести к злоупотреблениям и отмене демократии. Нам нужно очень хорошо подготовить одно внеочередное заседание, принять все необходимые решения и дальше Рада пойдет на онлайн-работу в комитетах в режиме видеоконференций и на карантин. Таким образом работают все парламенты мира. Мы предоставили нашим коллегам весь этот опыт», — сказала народный депутат.
Она отметила, что могут быть ситуации, требующие срочных решений, но для этого есть инструмент — Совет нацбезопасности и обороны, который может принимать все необходимые решения.
Ранее глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, в течение дня подтвердились четыре случая.