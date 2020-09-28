Сегодня, 28 сентября, в связи с проведением следственных действий на двух участках автодорог Николаева и Вознесенского района будет частично ограничено движение для транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

С 18:30 до 19:20 по проспекту Богоявленском, от Широкобальського моста до остановки общественного транспорта Прибугская (Крест), будет частично ограничено движение для транспортных средств в направлении Корабельного района.

А также с 19:00 до 20:00 на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» в селе Новогригорьевка Вознесенского района.

– Просьба к участникам дорожного движения отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее спланировать свою поездку, с учетом ограничений, - говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» возле села Новогригорьевка произошла смертельная авария.