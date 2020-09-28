Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин сообщил об успешной регистрации кандидатов в депутаты областного и городского советов. Кроме этого, Николая Круглова также зарегистрировали кандидатом на должность городского головы Николаева.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Хорошие новости!!! Результат кропотливой роботы нашего штаба!, – прокомментировал глава партии регистрацию кандидатов в Николаевской области, поблагодарив главу областного штаба Ольгу Остапчук.
Кроме этого, были зарегистрированы кандидаты в горсовет Николаева и кандидат в мэры – Николай Круглов.
— Наша городская команда во главе с кандидатом на пост мэра города Николаева Кругловым Николаем зарегистрирована! Спасибо команде во главе с руководителем городского штаба Николаем Поповым за результативную работу! Все будет «Наш край», – написал Юрий Кормышкин.
Пресс-релиз
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Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин сообщил об успешной регистрации кандидатов в депутаты областного и городского советов. Кроме этого, Николая Круглова также зарегистрировали кандидатом на должность городского головы Николаева.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Хорошие новости!!! Результат кропотливой роботы нашего штаба!, – прокомментировал глава партии регистрацию кандидатов в Николаевской области, поблагодарив главу областного штаба Ольгу Остапчук.
Кроме этого, были зарегистрированы кандидаты в горсовет Николаева и кандидат в мэры – Николай Круглов.
— Наша городская команда во главе с кандидатом на пост мэра города Николаева Кругловым Николаем зарегистрирована! Спасибо команде во главе с руководителем городского штаба Николаем Поповым за результативную работу! Все будет «Наш край», – написал Юрий Кормышкин.
Пресс-релиз