Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин сообщил об успешной регистрации кандидатов в депутаты областного и городского советов. Кроме этого, Николая Круглова также зарегистрировали кандидатом на должность городского головы Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Хорошие новости!!! Результат кропотливой роботы нашего штаба!, – прокомментировал глава партии регистрацию кандидатов в Николаевской области, поблагодарив главу областного штаба Ольгу Остапчук.

Кроме этого, были зарегистрированы кандидаты в горсовет Николаева и кандидат в мэры – Николай Круглов.

— Наша городская команда во главе с кандидатом на пост мэра города Николаева Кругловым Николаем зарегистрирована! Спасибо команде во главе с руководителем городского штаба Николаем Поповым за результативную работу! Все будет «Наш край», – написал Юрий Кормышкин.

Пресс-релиз