В Украине активно продолжается программа Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство», в рамках которой на Николаевщине реализуется социально важный аспект, направленный на улучшение качества образования — реконструкция школ и садиков.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

На сегодняшний день уже завершены ремонтные работы в здании детского сада №72 «Светлячок» (город Николаев).

Обустроены санузлы, заменены сантехнические приборы и завершены внутренние отделочные работы. Установлены новые окна и двери. Обустроено теплый пол и проложены инженерные коммуникации водоснабжения и канализации.

Выполнено полную замену системы внутреннего электроснабжения и устройство системы приточно-вытяжной вентиляции. Проведены работы по устройству плоских солнечных коллекторов и баков расширительных гелиосистем.

Также проведено огнезащитную обработку деревянных конструкций. Обустроены малые архитектурные формы и теневые навесы, озелененные территории. Объект готовится к вводу в эксплуатацию.

В детском саду №87 «Вишенка» (город Николаев), заказчиком проекта которого является департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета, работы финансируются за счет средств бюджета города Николаева.

Уже завершено утепление фасада, крыши и подвальных помещений. Заменены окна, установлены пластиковые подоконные доски и украшены (шпаклевка, покраска) внутренние откосы. Сделано монтаж кровельного покрытия (козырек).

Завершен ремонт санузлов в групповых помещениях (3 группы), ремонт групповых помещений (2 группы) и обустроено теплый пол (4 группы).

Проводятся работы по установке системы индивидуального теплового пункта.

В Новоивановском дошкольном учреждении №9 «Малютка» на сегодня выполнено отмостки, замена крыши, окон и дверей на металлопластиковые, проведено утепление здания новыми современными технологиями, установлено молниезащита.

Проведен капитальный ремонт пищеблока с подсобным помещением и кладовой, устроено санитарный узел, восстановлено пол в коридоре и установлено потолки в игровой и спальной комнатах детского сада.

На завершающем этапе находятся ремонтные работы по устройству крылец.

Проводятся подготовительные демонтажные работы и в ДОУ №60. Начинаются работы по устройству отопления и электричества.

В Снигиревской ООШ I-III ступеней № 4 уже выполнено на 100% работ по утеплению фасада и на 80% — по замещению вокруг здания школы.

На объекте заменено тепловые сети и установлено фундаменты под размещение дизельной электростанции.

Для завершения всех ремонтных работ согласно проекта необходимо осуществить наладочные работы котельной, гидравлические испытания системы отопления, монтаж дизельной и работы по замещению вокруг здания школы.

Откорректировано проекты и получены экспертные отчеты по реконструкции Вознесенской ООШ №8 и капитальному ремонту пищеблока Вознесенской ООШ «Обдарованность».

Напомним, что цель программы «Большое строительство» — обновить социальную, медицинскую, образовательную инфраструктуры. Проект очень амбициозный и направлен на улучшение качества жизни украинцев.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации.