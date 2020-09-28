Спустя несколько дней после официального назначения Светланы Федоровой директором КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», депутат Николаевского облсовета Надежда Бондар отозвала свой голос.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В партии «Наш край» убеждены, что такое решение депутата, это результат продолжения нападок олигарха Алексея Вадатурского.
— Вот так подконтрольные олигархам депутаты решают судьбы больных жителей Николаевской области и города. Совсем недавно Вадатурский Алексей на своей странице в Facebook и на страницах интернет-изданий вылил ведро грязи на главу областной инфекционной больницы Светлану Федорову, потому что она решила идти на местные выборы вместе с командой «Нашего края». В пятницу была сессия облсовета, где депутаты единогласно, оценив профессионализм Федоровой, назначили ее руководителем больницы, чтобы разные «чинуши» вроде Шамрай ее не увольняли. А сегодня после сокрушительных постов руководителя, сотрудник компании «Нибулон» Надежда Боднар, наверное, под давлением начальства, отзывает свой голос, которым ее наделили избиратели Николаевской области для решения насущных проблем, и который она отдала за назначение Федоровой на должность директора больницы, — отметили в партии.
Помимо этого, в «Нашем крае» призвала Надежду Бондар изменить свое решение и не отзывать голос.
— Ни регламентом, ни законом о местном самоуправлении не предусмотрен через трое суток отзыв голоса. Уважаемые жители Николаевщины — вот истинная ценность слов и действий благодетеля Николаевской области, который «не прикрывается» админресурсом. Уважаемая Надежда Александровна, уверены, что в пятницу на сессии областного совета Вы голосовали по зову сердца, как профессионал, как житель, который любит нашу Николаевскую область. Не стоит идти на поводу у работодателя, ведь все мы под Богом ходим, одинаково болеем и нуждаемся в медицинской помощи! — говорится в сообщении.
пресс-служба
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Спустя несколько дней после официального назначения Светланы Федоровой директором КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», депутат Николаевского облсовета Надежда Бондар отозвала свой голос.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В партии «Наш край» убеждены, что такое решение депутата, это результат продолжения нападок олигарха Алексея Вадатурского.
— Вот так подконтрольные олигархам депутаты решают судьбы больных жителей Николаевской области и города. Совсем недавно Вадатурский Алексей на своей странице в Facebook и на страницах интернет-изданий вылил ведро грязи на главу областной инфекционной больницы Светлану Федорову, потому что она решила идти на местные выборы вместе с командой «Нашего края». В пятницу была сессия облсовета, где депутаты единогласно, оценив профессионализм Федоровой, назначили ее руководителем больницы, чтобы разные «чинуши» вроде Шамрай ее не увольняли. А сегодня после сокрушительных постов руководителя, сотрудник компании «Нибулон» Надежда Боднар, наверное, под давлением начальства, отзывает свой голос, которым ее наделили избиратели Николаевской области для решения насущных проблем, и который она отдала за назначение Федоровой на должность директора больницы, — отметили в партии.
Помимо этого, в «Нашем крае» призвала Надежду Бондар изменить свое решение и не отзывать голос.
— Ни регламентом, ни законом о местном самоуправлении не предусмотрен через трое суток отзыв голоса. Уважаемые жители Николаевщины — вот истинная ценность слов и действий благодетеля Николаевской области, который «не прикрывается» админресурсом. Уважаемая Надежда Александровна, уверены, что в пятницу на сессии областного совета Вы голосовали по зову сердца, как профессионал, как житель, который любит нашу Николаевскую область. Не стоит идти на поводу у работодателя, ведь все мы под Богом ходим, одинаково болеем и нуждаемся в медицинской помощи! — говорится в сообщении.
пресс-служба