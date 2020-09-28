



Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин ответил на публичное предложение собственника компании «Нибулон» Алексея Вадатурского о том, чтобы «принять эстафету» в дальнейшем поддержании и ремонте отделений областной инфекционной больницы.

Об этом Кормышкин написал на своей странице в Facebook.

– Алексей Афанасьевич, в своей публикации вы написали очень много. В своём тексте вы много ругали власть, в том числе депутатов и губернаторов. Это ваши мысли, которые, пожалуй, я не буду комментировать. Хоть Вы и пишете, что не были у власти, но, возможно, забыли, что это ваш сын пять лет при правящей власти был депутатом Верховной Рады Украины. Что это он, в том числе, принимал губительные реформы для нашей медицины и наших людей, приведя Ульяну Супрун к руководству министерства и уничтожив медицину. Но и об этом я сейчас говорить не буду. Людям это не нужно, им не нужны скандалы – им нужно лечиться и получать качественные медицинские услуги, – вступил он.

Юрий Кормышкин поблагодарил Вадатурского за то, что он начал ремонт отделения инфекционки, а также подготовили проекты по дальнейшему ремонту корпусов.

– И я считаю, что должна быть преемственность: Вы, как старший, показали нам пример, молодым, сделали ремонт, мы, как молодежь, готовы принять проект и приступить к его реализации. Дай Бог, чтобы все дети состоятельных родителей последовали этому примеру, – отметил он.

Глава «Нашего края» выступил с предложением о том, что готов принять принять проектно-сметную документацию с разрешающими документами на дальнейший ремонт реанимационного отделения больницы, чтобы завершить начатое дело.

– Я, как генеральный директор группы компаний ООО «СП «ПАЕК», как глава партии «Наш край» в Николаевской области, со всей ответственностью заявляю, что готов принять ваше предложение по акту приему-передачи принять проектно-сметную документацию с разрешающими документами на дальнейший ремонт реанимационного отделения больницы, чтобы завершить начатое Вами благое дело. А так же проектно-сметную документацию по ремонту третьего отделения, так как в тех цифрах, которыми вы апеллируете, заложен не только ремонт помещений, а львиная доля – это стоимость проектно-сметной документации, которую вы не передали главврачу. И держите у себя», – подчеркнул он.

Юрий Кормышкин озвучил предложение сделать передачу документации публично.

– Давайте сделаем это публично вместе! Предлагаю не откладывать надолго: вторник, 6 октября. Называйте место и время – я приеду с подрядчиками и в публичной плоскости приму все технические и правоустанавливающие документы. Ведь уверен, вы, как патриот нашего края, сделали их для людей Николаевской области», – подытожил Кормышкин.

Пресс-релиз