Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил Елисейский дворец.

Встреча состоится во вторник в Вильнюсе, где Макрон находится с официальным визитом.

Ранее такая встреча не была запланирована программой визита французского лидера в Литву.

Сама Светлана Тихановская публично заявила, что хочет встретиться с Эммануэлем Макроном и попросить его о помощи и посредничестве по налаживанию политического диалога между белорусской протестной оппозицией и режимом Александра Лукашенко. При этом Светлана Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин.

Президент Франции заявил, что Александр Лукашенко, по его мнению, должен оставить власть в Беларуси.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, больше ста тысяч человек приняли участие в шествии по улицам Минска в 50-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов. Акция символизировала «народную инаугурацию» лидера оппозиции Светланы Тихановской.

23 сентября государственное информагентство Беларуси сообщило, что во Дворце Независимости в Минске проходит церемония инаугурации Александра Лукашенко. В тот же день, глава МИД Литвы назвал фарсом тайную инаугурацию.