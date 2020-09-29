Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что факт применения запрещенного химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального не вызывает сомнений. Россия должна предоставить разъяснения по этому делу.

Об этом Эммануэль Макрон заявил в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Reuters.

— Совершенно очевидно, что это попытка убийства, которая имела место в России в отношении лидера российской оппозиции с применением химического агента, которым манипулируют в России. Поэтому Россия должна предоставить разъяснения, — сказал Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон отметил, что международное сообщество должно будет принять решение о последствиях отравления Алексея Навального на основе информации, предоставленной или не предоставленной Россией для расследования, проведенного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, политик-оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до окончания реабилитационного процесса, который может длиться несколько недель.