Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциями ООН. По его словам, их соблюдение должно привести к выводу войск Армении из региона.
Об этом сообщает сайт президента Азербайджана.
В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом Алиев подчеркнул, что именно Армения нарушает переговорный процесс.
— Заявление правительства Армении о том, что «Нагорный Карабах — это Армения» нанесло серьезный удар по переговорам. Призывы к переговорам Азербайджана с Нагорным Карабахом являются попыткой изменить формат переговоров, что также является неприемлемым, — сказано в заявлении пресс-службы Ильхама Алиева.
Ильхам Алиев подчеркнул, что конфликт должен решаться только в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, которые призывают к немедленному, безусловному и полному выводу армянских сил из оккупированных территорий.
Как сообщалось, в результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.
|
Про шкарпеткиСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциями ООН. По его словам, их соблюдение должно привести к выводу войск Армении из региона.
Об этом сообщает сайт президента Азербайджана.
В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом Алиев подчеркнул, что именно Армения нарушает переговорный процесс.
— Заявление правительства Армении о том, что «Нагорный Карабах — это Армения» нанесло серьезный удар по переговорам. Призывы к переговорам Азербайджана с Нагорным Карабахом являются попыткой изменить формат переговоров, что также является неприемлемым, — сказано в заявлении пресс-службы Ильхама Алиева.
Ильхам Алиев подчеркнул, что конфликт должен решаться только в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, которые призывают к немедленному, безусловному и полному выводу армянских сил из оккупированных территорий.
Как сообщалось, в результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.