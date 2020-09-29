Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциями ООН. По его словам, их соблюдение должно привести к выводу войск Армении из региона.

Об этом сообщает сайт президента Азербайджана.

В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом Алиев подчеркнул, что именно Армения нарушает переговорный процесс.

— Заявление правительства Армении о том, что «Нагорный Карабах — это Армения» нанесло серьезный удар по переговорам. Призывы к переговорам Азербайджана с Нагорным Карабахом являются попыткой изменить формат переговоров, что также является неприемлемым, — сказано в заявлении пресс-службы Ильхама Алиева.

Ильхам Алиев подчеркнул, что конфликт должен решаться только в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, которые призывают к немедленному, безусловному и полному выводу армянских сил из оккупированных территорий.

Как сообщалось, в результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.