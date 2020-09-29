Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Азербайджана не должны «отчитываться» из-за информации об участии турецких военных в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Укринформ.

— Этот вопрос сегодня ставят те, кто отправил тысячи грузовых машин с оружием в северную часть Сирии, кто разделил ее на сектора, создал там военные базы. Об этом говорят те, кого поддерживают силы международной коалиции в Сирии… Только посмотрите на эту логику. Будто президент Ильхам Алиев обязан отчитываться перед ними. Он делал это на протяжении 30 лет, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

— Незамедлительный отказ Армении от оккупированных азербайджанских территорий вернет мир и спокойствие в регионе. США, Россия и Франция не решали эту проблему около 30 лет. Они фактически сделали все возможное, чтобы не решить эту проблему, — сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с резолюциями ООН. По его словам, их соблюдение должно привести к выводу войск Армении из региона.