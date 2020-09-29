Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщается в заявлении пресс-службы правительства Армении.
— Пашинян отметил, что с начала обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион, - сказано в сообщении.
Во время беседы, Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями.
В ответ Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.
В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Азербайджана не должны «отчитываться» из-за информации об участии турецких военных в конфликте в Нагорном Карабахе.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщается в заявлении пресс-службы правительства Армении.
— Пашинян отметил, что с начала обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион, - сказано в сообщении.
Во время беседы, Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями.
В ответ Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.
В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Азербайджана не должны «отчитываться» из-за информации об участии турецких военных в конфликте в Нагорном Карабахе.