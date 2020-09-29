Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что главной проблемой города на сегодня является горсовет, который не способен решить все проблемы жизнедеятельности Николаева.

Такое мнение Александр Сенкевич высказал вчера, 28 сентября, в эфире ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканале «Суспільне», - пишут НикВести.

— Главная проблема Николаева - горсовет, который неспособен справляться со всеми проблемами, которые существуют в городе много лет, - сказал Александр Сенкевич, отвечая на вопрос ведущего.

Как известно, Александр Сенкевич баллотируется на второй срок мэра Николаева от партии «Пропозиція».

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.