Инна Макарова

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Инна Макарова рассказала о планах перезапустить многие процессы в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

— Каждый николаевец должен сам себе задать вопрос: хочу ли я, чтобы у власти оставались люди, грабившие на протяжении двадцати девяти лет Николаевскую область и устанавливающие здесь коррупционные схемы на всех уровнях власти?, - сказала Инна Макарова.

По словам Инны Макаровой, она идет в депутаты от партии «Слуга народа», поскольку верит в то, что команда данной политической силы сможет реализовать изменения в Николаевской области в лучшую сторону.

— Я иду на выборы с конкретной целью — я верю в команду президентской партии и уверена, что вместе мы сможем перезапустить многие процессы, непосредственно влияющие на все сферы жизни области и направим их в благоприятное русло. Сейчас часто вспоминают комментарии главы Николаевской областной федерации партии «Слуга Народа» Давида Арахамии о том, что необходимо возрождать, ставить на ноги наши заводы, реанимировать судостроение Николаевщины. Что бы не говорили оппоненты, мы будем придерживаться курса, заданного партийным руководством. Наше дело — благое, - сказала Инна Макарова.

Также она уверена, что городской и областной советы могут работать эффективнее, однако пока не хотят это делать.

— Я знаю, что порой радикальные меры в работе необходимы. Такой мерой я вижу сведение к минимуму влияние людей, которые засиделись у «кормушки» и считают, что работать не нужно. Не хочешь работать — уходи!, - сказала Инна Макарова.

Кандидат возмущена тем, что вчерашние студенты-финансисты, которые могли бы реализовать себя в профессиональном плане в Николаеве, вынуждены уезжать в другие города и за пределы страны, чтобы реализоваться. Виной этому она видит отсутствие перспектив в данном сегменте.

— На сегодняшний день многие николаевские предприятия и компании находятся в упадке. Им нужны инвестиции, финансовая «перезагрузка». А получается так, что местная власть ничего не вкладывает, а только пользуется казенными средствами на свое личное усмотрение. Я опытный управленец и руководитель большого коллектива. Мне досконально известны все механизмы работы большого предприятия. А жизнь города можно сравнить с ним, - сказала она.

Инна Макарова окончила Одесский государственный экономический Университет. На сегодняшний день является финансовым директором ПТ «Ломбард Сіндікат-Плюс, Гульцов та компанія». Работала специалистом по финансам в Судоходной компании «УкрФерри», ТОВ «Зерноекспорт», а также ряде других крупных компаний, специализирующихся на развитии различных направлений морского торгового судоходства.

Напомним, что руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким уверен в победе партии на местных выборах, которые состоятся 25 октября.