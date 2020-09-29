Кандидат в мэры Николаева от партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров раскритиковал программу президента владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne в понедельник, 28 сентября, пишут НикВести.

По мнению Юрия Гранатурова, в данную программу вошли проекты, которые ранее уже были отремонтированы, в частности, школа №36 в Николаеве.

— Я бы не называл это «Большой стройкой». Ну такая она большая, что в нее даже беседки какие-то попали, детские площадки попали и еще Бог знает что. А у нас даже каким-то образом попала школа, которую мы за год до этого полностью сдали, построив своими усилиями. Эта программа, конечно же, и пиар, в том числе, и необходимость. я бы не давал оценку этому, я бы давал оценку тому, что уже будет сделано, а не то, что задекларировано. Пока все это начинается, я вижу некую хаотичность. Я все время слышу, что мы построим классные дороги — мы это уже слышали от Владимира Борисовича Гройсмана (экс-премьер-министр Украины, - прим.) и сейчас слышим от Владимира Александровича Зеленского. Кто же против хороших дорог? Мы против воровства, бесхозяйственности и тендерной чехарды, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, правительство объявило о старте нацпроекта «Большое строительство», который инициировал президент Владимир Зеленский в марте 2020 года, однако ни одного правительственного документа, который бы содержал перечень объектов, условия участия в конкурсе этой программы, условия отбора и критерии, — нет. При этом, есть интерактивная карта и страница проекта в Facebook, где опубликована информация о планах построить сотни школ, больниц, детских садов, спортивных комплексов и тысячи километров дорог в 2020 году.

В список объектов по реализации в Николаевской области проекта Президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов попала школа №36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году. В ходе визита в Николаев, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал разобраться, каким образом в перечень объектов программы «Большое строительство» попала отремонтированная в прошлом году школа №36.

При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге. Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.

Кроме того, в перечень президентского «Большого строительства» попали несколько детских садов, которые ремонтировать начали еще в предыдущем году. Например, детсад №72, который находится в «Малой Коренихе», а также капремонты детских садов №87 и 60 в Николаеве.