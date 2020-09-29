Общественный активист, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Евгений Воловой считает, что действующие депутаты, которые вновь пытаются переизбраться, не способны изменить город и улучшить качество жизни его жителей.

Об этом он заявил в понедельник, 28 сентября, на ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

В ходе программы Евгений обратился к представителям партии «Миколаївці» Александру Садыкову, Александру Жолобецкому и Андрею Яковлеву и заявил, что опытные политики не способны изменить Николаев, так как они являются частью системы власти.

— Что же лучше: опыт с одной стороны, или юность с другой? Эти люди просто априори не могут менять систему. Они не заинтересованы менять систему! Они и есть система. Они этого делать не будут. Они не будут ничего улучшать, их все устраивает. У них нет другой мотивации в отличии от нас (представителей партии «Слуга народа», - прим.). Суть в том, что эти люди, которые олицетворяют власть, некоторые нынешнюю, на них власть уже оставила отпечаток. Власть оставила неизгладимый отпечаток в том числе и на Александре Сенкевиче. Каждый мнит себя стратегом, но все вы поменялись и не в лучшую сторону. Я надеюсь, нас это не затронет. Я очень хочу становиться политиком в классическом понимании этого слова, — заявил Евгений Воловой.

Евгений Воловой

В то же время он отметил, что представители команды партии «Слуга народа» обладают управленческим опытом и с легкостью смогут компенсировать недостаток опыта в местном самоуправлении.

— Наша команда в основном состоит из управленцев, которые на данный момент уже что-то показали в своих каких-то направлениях. Это менеджеры, специалисты в своей отрасли. Когда говорят, что старые политики — это профессионалы, я с этим категорически не согласен. Все можно освоить, выучить. Все возможно! — резюмировал Евгений Воловой.

Отметим, что Евгений Воловой был внештатным советником бывшего мэра Николаева Александра Сенкевича. Во время веча в поддержку отправленного в отставку мэра осенью 2017 года прошлого года Евгений Воловой резко высказывался относительно главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и депутатов городского совета.