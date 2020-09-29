В Украине все области и Киев не готовы ослабить карантин. А вчера требованиям Министерства здравоохранения соответствовала только Кировоградская область.

Такие данные обнародовал Минздрав.

Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149,4.

В Тернопольской области показатель динамики заболеваемости самый плохой и составляет 377.

В Кировоградской области он составил 15,9.