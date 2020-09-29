В Украине все области и Киев не готовы ослабить карантин. А вчера требованиям Министерства здравоохранения соответствовала только Кировоградская область.
Такие данные обнародовал Минздрав.
Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149,4.
В Тернопольской области показатель динамики заболеваемости самый плохой и составляет 377.
В Кировоградской области он составил 15,9.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев.
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В Украине все области и Киев не готовы ослабить карантин. А вчера требованиям Министерства здравоохранения соответствовала только Кировоградская область.
Такие данные обнародовал Минздрав.
Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149,4.
В Тернопольской области показатель динамики заболеваемости самый плохой и составляет 377.
В Кировоградской области он составил 15,9.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев.