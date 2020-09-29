За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро вторника, 29 сентября.

Суточный показатель заболеваемости один из наибольших за все время пандемии. Антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки был зафиксирован 26 сентября, тогда заболели 3833 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 204 932 человека, летальных случаев — 4065.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказала, что реальное число смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика.

Такж отметим, что ВОЗ планирует обеспечить бедные страны экспресс-тестами на COVID-19.