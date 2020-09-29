Всемирная организация здравоохранения вместе с ведущими партнерами согласовала план помощи странам с низким и средним уровнем дохода, в которых наблюдаются проблемы с тестированием. Их планируют обеспечить 120 миллионами экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом пишет Associated Press.

Эта программа требует 600 миллионов долларов на начальном этапе и должна начаться уже в следующем месяце.

Предлагаемые экспресс-тесты ищут антигены или белки, обнаруженные на поверхности вируса. Они обычно считаются менее точными, хотя быстрее выявляют болезнь, чем ПЦР-тесты, которые более точные и качественные.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал эту программу как «хорошую новость» в борьбе с COVID-19.

— Эти тесты дают надежные результаты примерно за 15-30 минут, а не за часы или дни, по более низкой цене с менее сложным оборудованием. Это позволит расширить тестирование, особенно в труднодоступных районах, где нет лабораторного оборудования или недостаточно подготовленных медицинских работников для проведения ПЦР-тестов, — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что у ВОЗ уже есть начальное финансирование этой программы, но полная сумма еще не собрана.

Напомним, к концу 2021 года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой Всемирной организации здравоохранения, планируется произвести как минимум 2 милларда доз вакцины от коронавируса. Также планируется предоставить 245 миллионов курсов лечения от COVID-19.