В Австрии на фоне пандемии коронавируса в венских кофейнях просят посетителей заполнять специальные бланки с личными данными. Эти меры вводят, чтобы в будущем проинформировать гостей заведения, если кто-то из людей за соседним столиком заболеет COVID-19.

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» на своем Telegram-канале во вторник, 29 сентября.

Так, в бланке нужно написать свое имя, номер телефона и адрес почтового ящика.

Напомним, правительство Австрии приняло решение об усилении с понедельника, 14 сентября, масочного режима в стране из-за роста количества новых случаев инфицирования COVID-19.