Армения обвинила Азербайджан в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры армянского города Варденис. В результате обстрелов погиб один мирный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.
В МИД заявили, что Азербайджан при поддержке Турции расширяет географию боевых действий на территорию Армении.
– Силы Азербайджана атаковали объекты гражданской военной инфраструктуры в Варденисе, в результате чего погиб один мирный житель, - сообщили в МИД.
Напомним, ранее армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила самолет ВВС Азербайджана.
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Армения обвинила Азербайджан в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры армянского города Варденис. В результате обстрелов погиб один мирный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.
В МИД заявили, что Азербайджан при поддержке Турции расширяет географию боевых действий на территорию Армении.
– Силы Азербайджана атаковали объекты гражданской военной инфраструктуры в Варденисе, в результате чего погиб один мирный житель, - сообщили в МИД.
Напомним, ранее армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила самолет ВВС Азербайджана.