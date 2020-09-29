Армения обвинила Азербайджан в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры армянского города Варденис. В результате обстрелов погиб один мирный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

В МИД заявили, что Азербайджан при поддержке Турции расширяет географию боевых действий на территорию Армении.

– Силы Азербайджана атаковали объекты гражданской военной инфраструктуры в Варденисе, в результате чего погиб один мирный житель, - сообщили в МИД.

Напомним, ранее армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила самолет ВВС Азербайджана.