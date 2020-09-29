Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с евродепутатами, во время которой рассказал им им о курсе Украины в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский, в частности, напомнил, что уже через неделю ожидается очередной саммит Украина–ЕС. Президент выразил надежду, что он будет успешным.

— Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский союз еще более актуален для Украины, чем раньше... Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна, - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также рассказал евродепутатам об инициативе по созданию международной площадки по вопросам Крыма.

— Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам - как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и тем, кто уже находится в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыму, - сказал президент.

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европарламенте, в частности Михаэль Галлер (ФРГ), Петрас Ауштрявичус (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредрик Рос (Бельгия), Эльжбета Лукачевська (Польша) и Влодзимеж Цимошевич (Польша), добавили в ОПУ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза, на которой политики обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. Зеленский пообещал защищать независимость этих антикоррупционных органов.