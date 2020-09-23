Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства пообещал послам G7 защищать независимость этих антикоррупционных органов и заверил, что придерживается позиции, что все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей САП и НАБУ, должны проходить в соответствии с законом, прозрачно и под контролем общественности.

— Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза