Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Глава государства пообещал послам G7 защищать независимость этих антикоррупционных органов и заверил, что придерживается позиции, что все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей САП и НАБУ, должны проходить в соответствии с законом, прозрачно и под контролем общественности.
— Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Глава государства пообещал послам G7 защищать независимость этих антикоррупционных органов и заверил, что придерживается позиции, что все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей САП и НАБУ, должны проходить в соответствии с законом, прозрачно и под контролем общественности.
— Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня с послами государств «Большой семерки» (G7) и Европейского союза