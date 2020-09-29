Загрузка коек пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине и составила 50,4%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Детали: Более 50% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, загружены в Киеве (57,2%), Винницкой (61,4%), Днепропетровской (55,4%), Донецкой (61,8%), Луганской (59,8%), Одесской (69,7%), Ровенской (56,7%), Сумской (53,5%), Харьковской (56,2%), Хмельницкой (63,1%), Черкасской (73,4%) и Черновицкой (50,1%) областях.
Количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек во всех областях, кроме Кировоградской и Херсонской.
При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 109,2 на 100 тысяч населения.
Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.
Напомним, 29 сентября в Николаевской области выявлено 130 новых случаев COVID-19.
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Загрузка коек пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине и составила 50,4%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Детали: Более 50% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, загружены в Киеве (57,2%), Винницкой (61,4%), Днепропетровской (55,4%), Донецкой (61,8%), Луганской (59,8%), Одесской (69,7%), Ровенской (56,7%), Сумской (53,5%), Харьковской (56,2%), Хмельницкой (63,1%), Черкасской (73,4%) и Черновицкой (50,1%) областях.
Количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек во всех областях, кроме Кировоградской и Херсонской.
При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 109,2 на 100 тысяч населения.
Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.
Напомним, 29 сентября в Николаевской области выявлено 130 новых случаев COVID-19.