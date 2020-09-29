По состоянию на 10:00 29 сентября в Николаевской области выявлено 130 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 3222 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 205 (+7).

Из всех 3222 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 2099 человек (+85);

Первомайск - 81 человек (+3);

Южноукраинск - 181 человек (+1);

Вознесенск - 148 человек (+5);

Очаков - 12 человек (+1);

Арбузинский район - 17 человек;

Баштанский район - 49 человек (+3);

Березанский район - 34 человека;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 3 человека (+1);

Веселиновский район - 22 (+3);

Витовский район - 93 человека (+3);

Вознесенский район - 76 человек (+1);

Врадиевский район - 72 человека (+1);

Еланецкий район - 11 человек;

Доманевский район - 81 человек (+1);

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 40 человек (+5);

Николаевский район - 52 человека (+9);

Новобугский район - 13 человек (+1);

Новоодесский район - 64 человека (+4);

Очаковский район - 17 человек;

Первомайский район - 28 человек (+2)

Снигиревский район - 8 человек (+1).

Выздоровели больных за сутки - 42, всего выздоровели - 1045. Умерло всего от последствий COVID-19 - 76, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 536 человек, методом ИФА - 606.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 111 человек с подозрением на COVID-19, из них:

госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 0;

госпитализирован в других учреждений здравоохранения - 6 человек, из них:

Баштанская многопрофильная больница - 2;

Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) - 1;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 2;

роддом №1 Николаева - 1.

назначено амбулаторное лечение - 105.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев.