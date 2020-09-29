По состоянию на 10:00 29 сентября в Николаевской области выявлено 130 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3222 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 205 (+7).
Из всех 3222 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 42, всего выздоровели - 1045. Умерло всего от последствий COVID-19 - 76, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 536 человек, методом ИФА - 606.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 111 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев.
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По состоянию на 10:00 29 сентября в Николаевской области выявлено 130 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3222 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 205 (+7).
Из всех 3222 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 42, всего выздоровели - 1045. Умерло всего от последствий COVID-19 - 76, за сутки - 1. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 536 человек, методом ИФА - 606.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 111 человек с подозрением на COVID-19, из них:
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев.