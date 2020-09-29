Кандидат на пост мэра Николаева от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила стратегию развития сферы образования и участника своей команды, который отвечает за это направление – Богдана Фасия. Он – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, глава общественной организации «Нам не все равно».

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Пос ловам Татьяны, основные проблемы, которые они обсуждают, касаются нехватки детских садов, плохого качества питания и создания родительских фондов.

— Следующая тема нашей программы — образование. Хочу представить участника моей команды, который отвечает за это направление — кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права и главы общественной организации Богдана Фасия. Вместе с ним мы говорим про проблемы недостаточного количества детских садов, безопасное и качественное питание детей в учебных заведениях, про «родительские» фонды и озвучиваем пути решения этих вопросов, — пишет Татьяна Домбровская.

Богдан Фасий и Татьяна Домбровская

Богдан Фасий, как ответственный за это направление, предлагает пути решения этих проблем. В первую очередь, необходимо провести анализ дальнейшей судьбы помещений и вернуть их под детсады. Также, необходимо усовершенствовать механизм обеспечения питанием детей в школьных и дошкольных заведениях и усилить контроль управления образования совместно с Госпотребслужбой. Для решения вопроса с «родительским» фондом необходимо увеличить финансирование дошкольных учреждений и школ, что позволит улучшить материально-технические базы.

Татьяна Домбровская акцентирует, что образование и безопасность важнее всего: «Образование и безопасность детей – залог нашего будущего. Уверена, что вместе с командой ми сделаем условия образования качественными».

пресс-релиз