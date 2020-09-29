Больше половины украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия. Больше всего таких на западе страны, меньше всего — на востоке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В частности. 60,3% опрошенных сказали, что войну на Донбассе начала Россия (В феврале 2019 таких было 48,5%). 21,3% респондентов считают, что «войну начали украинское правительство и олигархи», а 18,4% опрошенных затруднились с ответом.

По региональному распределению, в западном макрорегионе 92% опрошенных возлагают ответственность за начало войны на Россию, в центральном — 70%, в южном — 36%, в восточном — 29%.

Доля тех, кто считает ответственным украинское правительство и олигархов, на востоке самая высокая — 44%, на юге — 25%, в центре — 16%, на западе — 2%.

Наибольшее количество тех, кто не определился с ответом - на юге (39%).

Исследование проведено по заказу ОО «Детектор медиа» с 14 до 19. Опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу». Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский констатировал сохранение режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе уже 62-день. Глава государства считает это первым шагом к миру на востоке Украины.