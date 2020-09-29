Политическая партия «Наш край» в Николаевской области обнародовала список зарегистрированных кандидатов в депутаты в городские и сельские советы области.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

В их числе Снигиревский городской совет, Березнеговатский, Врадиевский, Березанский, Еланецкий и Веселиновский сельские советы.

— Политическая партия «Наш край» ведет свою деятельность и работу прозрачно и открыто перед избирателями! Все списки кандидатов на выборы в местные советы публичны, каждый член нашей команды готов честно работать ради будущего наших людей. Мы сторонники того, чтобы на местах интересы людей представляли только их земляки, поэтому среди кандидатов в советы громад нет приезжих, нет неизвестных фамилий. Наша команда — это специалисты каждый в своей сфере, которые уже сегодня работают на благо жителей нашего края, — отмечают в партии.