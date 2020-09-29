Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская рассказала, что пять лет назад поддерживала мэра Александра Сенкевича, однако разочаровалась в нем, как и все члены ее команды.

Об этом Татьяна Домбровская заявила вчера, 28 сентября, в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

— Я и многие жители города, когда были выборы и баллотировался Александр Федорович, мы все верили в то, что что-то будет по-другому. К сожалению, команда, которая сегодня рядом со мной — это люди, которые разочаровались, потому что мы действительно все ожидали большего. После того, как мы разочаровались, именно я сегодня являюсь кандидатом в мэры. Потому что я знаю, что я сделаю по-другому, потому что я знаю, что те люди, которые рядом со мной, и они разочарованы, они точно так же думают как я, и двигаются вперед, чтобы город был другой. Чтобы мы не делали сейчас акценты на центральной части города, на центре. Не закрыты базовые потребности людей, они не закрыты. Как могут быть люди счастливы в нашем городе? Как они будут не хотеть покидать наш город?, - сказала Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что приглашал Татьяну Домбровскую к себе в команду партии «Пропозиція», но она решила иначе.

В августе во время съезда партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская заявила, что уже сегодня чувствует себя городским головой Николаева. До этого, еще до официального выдвижения кандидатом, Татьяна Домбровская назвала себя кандидатом в мэры от партии «Слуга народа» и заявила, что хочет стать первой женщиной-мэром Николаева. На прошлой неделе, в эфире программы «Право на владу», Татьяна Домбровская заявила о некомпетентности действующих мэров, которые «утром не знают, чем заниматься в течение дня».

Комментируя это, Александр Сенкевич заявил, что избиратели на местных выборах будут оценивать не лозунги и громкие заявления, а реальную работу и опыт.