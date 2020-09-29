В понедельник, 28 сентября, кандидат в мэры от партии «Слуга народа» приняла участие в третьем выпуске политического ток-шоу «Битва за город». Также гостями программы стали Виталий Ким, Евгений Воловой, Александр Жолобецкий, Андрей Яковлев и Александр Садыков.

Основной темой обсуждения стали молодые и новые политики и их перспективы против тех, кто в политике уже годами.

Отвечая на упреки гостей о роли «Трудовых резервов» в предвыборной кампании, Домбровская рассказала о гражданском долге и возможности делать что-то для города.

– Если вы считаете, что трудовые резервы это политический проект, то давайте вспомним то, что делала моя семья: пешеходные переходы, сквер, покупка одежды для военных в зоне АТО в 2014 году. Хочу обратить внимание, что это было сделано людьми, которые просто живут в городе. И вы сейчас кидаете мне какой-то упрек «Почему так мало?». Ну, у меня карман тоже не резиновый. Я заработала – я поделилась. Сейчас встал вопрос о детях, я мама и я знаю, что это такое, когда детям некуда пойти, - заявила Татьяна Домбровская.

Также она заявила, что её основной конкурент на выборах это Александр Федорович, у которого есть админресурс. Других конкурентов она не видит.

Пресс-релиз