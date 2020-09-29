Чтобы решить проблему отсутствия свободных мест на городских кладбищах нужно реализовать проект, разработанный более пяти лет назад.

Об этом заявил Юрий Гранатуров – мэр Николаева в 2013-2015 годов, лидер областной организации партии «За майбутнє», кандидат на пост Николаевского городского головы.

— Город задыхается от отсутствия мест для захоронений, это острейшая проблема, требующая немедленного решения. Еще более пяти лет назад, когда я руководил городом, была выделена земля под строительство кладбища за Промзоной, разработан проект, проведены экспертиза и торги, заключен договор с подрядчиком, выделены средства. Но потом пришла новая власть и всё заблокировала, – сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров напомнил, что городское кладбище пытались перенести в Кульбакино, что спровоцировало грандиозный скандал. В итоге кладбища существующие переполнены, подзахоронения не везде возможны и не всем по карману.

— Докатились уже до того, что нам предлагают так называемую "рекультивацию" – выкапывать и сбрасывать в кучу старые останки, чтобы потом в этих могилах хоронить новых покойников. Нас убеждают, что тревожить прах погребенных – обычная европейская практика. Возможно, для католиков это и нормально, но Украина – православная страна, а православные так не поступают!, – заявил Юрий Гранатуров.

В то же время проект открытия кладбища на 56 гектаров был разработан с соблюдением всех норм и плановой высадкой быстрорастущих насаждений, визуально отсекающих его от жилой зоны поселка Полигон. Также был предусмотрен крематорий и 6 га под колумбарий.

— Реализация проекта сняла бы проблему мест под захоронения на десятилетия вперед. Но наши разумные начинания отбросили в сторону, и вместо кладбища команда Сенкевича решила строить технопарк. Прожектерство привело к предсказуемым последствиям: нет ни кладбища, ни технопарка. Страдают простые николаевцы. Вопрос, о котором мы бы уже давно забыли, не снят до сих пор, – констатировал Юрий Гранатуров.

Он сожалеет, что прошедшие пять лет потрачены впустую и убежден, что решить проблему можно в сжатые сроки. Для этого достаточно вернуться к старому проекту и реализовать его.

Пресс-релиз

