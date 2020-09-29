Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (Berlin Brandenburg International, BER) откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу управляющей компании Энгельберта Лютке Дальдрупа передает Интерфакс.

– Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам, - сказал он, отметив, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.

Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.

По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.

Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.

Напомним, новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.