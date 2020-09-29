|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:48
|Заход солнца:
|18:35
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:55
|Заход солнца:
|18:39
|Температура завтра:
|+13 C°
Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (Berlin Brandenburg International, BER) откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу управляющей компании Энгельберта Лютке Дальдрупа передает Интерфакс.
– Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам, - сказал он, отметив, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.
Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.
По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.
Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.
Напомним, новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (Berlin Brandenburg International, BER) откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу управляющей компании Энгельберта Лютке Дальдрупа передает Интерфакс.
– Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам, - сказал он, отметив, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.
Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.
По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.
Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.
Напомним, новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.