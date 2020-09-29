Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации списка Украинской морской партии Сергея Кивалова, но зарегистрировала самого Кивалова кандидатом на пост мэра Одессы.

Об сказано в решении Одесского гортеризбиркома.

Партии отказали в регистрации «в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов».

В документе сказано, что причиной отказа стало несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.

В комиссии напомнили, что согласно законодательству, при формировании единого и территориальных избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятерке каждого избирательного списка мужчин и женщин не менее двух кандидатов каждого пола.

В то же время теризбирком зарегистрировал самого Кивалова кандидатом на должность городского головы Одессы.

Согласно данным Киевского международного института социологии, действующего мэра Одессы Геннадия Труханова на местных выборах готовы поддержать 61% жителей города среди тех, кто определился с выбором. Второе место занимает кандидат от Оппозиционной платформы — За жизнь Вадим Рабинович с результатом 8%. На третьем месте кандидат от Слуги народа Олег Филимонов, его готовы поддержать 5,5% одесситов.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новой избирательной системе.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ».

Напомним, Вознесенская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать список кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за многочисленных нарушений в документации.