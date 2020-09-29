Общественная организация «Всеукраинская правозащитная группа «Верховенство права» оспаривает в суде постановление Николаевской городской избирательной комиссии о регистрации избирательного списка партии «Миколаївці» на выборах в Николаевский городской совет.

Об этом сообщили в пресс-службе политической силы «Миколаївці», предоставив соответствующее постановление Николаевского окружного административного суда об открытии производства по делу.

При этом, в сообщении отмечается, что к этому причастен экс-нардеп Артем Ильюк.

Рассмотрение дела назначено на 17:00 29 сентября. При этом, текста самого искового заявления, в котором должны быть изложены основания, давшие повод требовать через суд у Николаевской городской избирательной комиссии отменить регистрацию списка списка политической партии «Миколаївці», на данный момент нет.

«Стоит отметить, что истец, требующий отменить постановлении о регистрации списка политической партии «Миколаївці» – Виталий Гунько, который был помощником у народного депутата Украины VIII созыва Артема Ильюка. В иске указано, что на сегодняшний день он является наблюдателем от ГО «Всеукраинская правозащитная группа «Верховенство права», - говорится в сообщении пресс-служы политсилы.

Пресс-релиз

