Великобритания и Канада совместно ввели санкции против руководителей режима Лукашенко за нарушение прав протестующих.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

«Канада не будет молчать, когда правительство Беларуси совершает систематические нарушения прав человека и не демонстрирует искренней преданности поиска решения путем переговоров с оппозицией. Канада и Объединенное королевство действуют совместно, чтобы эти санкции имели большее влияние и с целью демонстрации единства в осуждении ситуации», — сказал Франсуа-Филипп Шампань.

Он отметил, что Канада «солидарна с народом Беларуси в его борьбе за восстановление прав человека и установление демократии в стране».

Канадские и британские санкции будут действовать против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора, главы Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Комиссии Елены Дмухайло, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, главы минского ОМОНа Дмитрия Балаба, заместителя руководителя внутренними войсками Хазалбека Атабекова, а также руководителя минской милиции Ивана Кубракова.

Все имущество подсанкционных лиц на территории Канады и Великобритании замораживается, а им самим запрещается въезд в обе страны.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, причастных, по их мнению, к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилию в отношении протестующих, несогласных с их результатами.

Также за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа.