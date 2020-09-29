Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2021 год станет годом развития комфортных пассажирских перевозок в городе.

Об этом мэр Николаева заявил сегодня, 29 сентября, во время прямого эфира в социальных сетях, пишут НикВести.

Александр Сенкевич рассказал, что оглашение результатов тендера на приобретение за счет средств Европейского банка реконструкции и развития состоится 6 октября, а не сегодня, как планировалось ранее. Это связано с большим количеством участников конкурса.

— Сегодня должны были быть оглашены результаты тендера по приобретению для Николаева 60 троллейбусов, 20 из которых - с автономным ходом, электробусов. Но из-за большого количества участников, много людей хочет принять участие и продать нам этот транспорт по тендеру Европейского банка реконструкции и развития, нужно проверить все эти заявки. А потому оглашение результатов перенесли на 6 октября, - сказал Александр Сенкевич.

Также он рассказал, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета уже проводит тендер на строительство троллейбусной линии в Корабельный район. Мэр Николаева надеется, что работы будут начаты уже в этом году.

— Департамент ЖКХ уже объявил тендер на строительство троллейбусной линии в Корабельный район. Надеюсь, что с такими темпами мы сможем уже к концу года уже установить столбы освещения, электроопоры, и продолжение проекта ожидаю в 2021 году. Уже сейчас, имея такие планы, можно сказать, что 2021 год будет годом развития комфортных пассажирских перевозок, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, в 2019 году Николаевский горсовет закупил в лизинг 23 новых автобуса, которые обслуживают несколько маршрутов в отдаленные районы города.