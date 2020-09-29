Мэра Николаева Александра Сенкевича вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о продлении аренды земельного участка на пересечении улицы 9-я Слободская и проспекта Центрального для ООО «Альянс-Инвест-Николаев».

Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Не успел я вернуться домой сегодня, как уже пришло сообщение от следователей нашей Национальной полиции с приглашением на допрос в качестве свидетеля. Все помнят историю, когда с автоматами ворвались к нам в горсовет, с касками, бронежилетами, в управление земельных ресурсов. И там решили взымать документы, которые мы уже передали им по запросу. Этот вызов на допрос свидетеля касается строительства на 9-й Слободской, на пустыре, нового жилого дома. Я думал, что если пришли девочек из управления земельных ресурсов «брать» с автоматами, то за мной приедут на танке. В любом случае, предприниматель хочет строить дом, имея все документы, а государство в лице правоохранительных органов пытается остановить строительство, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 26 августа сотрудники полиции провели обыски в Департаменте архитектуры Николаевского городского совета. Обыски проходят по делу о продлении аренды земельного участка на пересечении улицы 9-я Слободская и проспекта Центрального для ООО «Альянс-Инвест-Николаев» мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич назвал «клоунадой» обыски в горсовете ивысказал удивление, почему правоохранители синхронизируют свои действия с общественным активистом. По его мнению, за обысками стоит депутат горсовета Олег Крисенко.

Также он считает, что обыски и задержания в городском совете связаны с предстоящими выборами в местные советы.