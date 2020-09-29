Россия и Китай мощно инвестируют в новейшие технологии, чтобы держать под контролем собственных граждан и распространять свое влияние в мире, и это требует от НАТО и его партнеров скоординированных действий для противодействия таким угрозам, в частности, в кибернетической сфере.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ во время виртуальной конференции CYBERSEC, состоявшейся под эгидой польского исследовательского Института Костюшко.

— Новые технологии и разрабатываемые, являются ключом к нашей безопасности и к защите наших фундаментальных ценностей: свободы, демократии и верховенства права. Политический Запад сейчас сталкивается с авторитарными режимами, которые злоупотребляют новыми технологиями, чтобы дестабилизировать нас, разрушить наш строй и манипулировать нашим образом жизни. Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как Китай и Россия, вкладывают много инвестиций в технологии, которые позволяют им повысить контроль над собственными гражданами и распространить влияние в мире, — сказал Мирче Джоанэ.

Он отметил, что открытые общества, где люди уважают законы, имеют свободу мнений, возможность учиться и сотрудничать, будут всегда более успешными и эффективными, чем закрытые общества. В повышении собственных возможностей в сфере кибернетической безопасности НАТО активно сотрудничает с партнерами по всему миру, в том числе — с Евросоюзом, в сфере обмена информацией, исследований и проведения совместных учений.

Заместитель генсека подчеркнул, что НАТО продолжает активно адаптироваться к противодействию новым угрозам, которые возникают с развитием технологий, в частности, в кибернетической сфере. Он подчеркнул, что союзники по НАТО определили кибернетическое пространство как отдельный военный домен, наряду с сушей, морским и воздушным пространством, а также с космосом.

— Мы согласились, что кибернетическое нападение может активировать Статья 5 нашего основополагающего (Вашингтонского — ред.) договора, когда атака против одного союзника будет считаться атакой против всех, — отметил Мирче Джоанэ.

Он напомнил, что союзники по НАТО приняли политическое решение создать кибернетический оперативный центр, как важную составляющую военного командования Альянса.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО восемь раз за неделю перехватывали военные самолеты РФ над Балтикой.