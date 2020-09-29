Николаевский городской голова Александр Сенкевич поделился своими впечатлениями о ситуации в городской избирательной комиссии, работа которой оказалась фактически заблокированной из-за ситуации с регистрацией избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом Александр Сенкевич высказался в прямом эфире в социальных сетях сегодня, 29 сентября, - пишут НикВести.

— У нас сейчас до сих пор продолжаются какие-то перипетии в нашей избирательной комиссии, я вижу. Вообще, этот избирательный процесс, как будто все сошли с ума, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, уже 5 дней горизбирком Николаева не может решить вопрос с регистрацией списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Глава горизбиркома от партии «Слуга народа» указывает на нарушения гендерной квоты в списке, несоответствие поданного списка тому, который озвучивался на партийной конференции и другие замечания относительно оформления документов. Сегодня в 23:59 истекает срок для принятия решения о регистрации списка кандидатов, однако комиссия постоянно откладывает заседание по неизвестной причине. Заседание ТИК было назначено сегодня на 18:00, однако его по неизвестной причине перенесли на 20:00, но сейчас оно так и не началось, а глава комиссии Татьяна Павлова не выходит на связь и не объясняет происходящее ни членам комиссии, ни журналистам.