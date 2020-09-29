Премьер Денис Шмыгаль прогнозирует, что реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) завершат до конца октября и до этого времени она покажет результаты.
Об этом он сказал во время заседания Нацсовета реформ, передает «Интерфакс-Украина».
— Относительно строительного рынка и реформы ГАСИ. Мы начали ее еще весной, она двигалась довольно сложно. У нас есть основные моменты, для того чтобы убрать коррупцию, — это децентрализация этих функций. Мы их разделяем, ликвидируем и упрощаем, - отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас власть подошла к завершению реформирования ГАСИ и уже подготовлен законопроект, который прошел обсуждение с заинтересованными сторонами.
— Я уверен, что мы будем двигаться гораздо быстрее и уже до конца октября увидим первые результаты борьбы с коррупцией в этой сфере и завершение этой реформы, - подчеркнул премьер.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в связи с незаконной стройкой магазина «АТБ» в жилом доме по улице Космонавтов и попросил разблокировать работу ГАСКа.
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Премьер Денис Шмыгаль прогнозирует, что реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) завершат до конца октября и до этого времени она покажет результаты.
Об этом он сказал во время заседания Нацсовета реформ, передает «Интерфакс-Украина».
— Относительно строительного рынка и реформы ГАСИ. Мы начали ее еще весной, она двигалась довольно сложно. У нас есть основные моменты, для того чтобы убрать коррупцию, — это децентрализация этих функций. Мы их разделяем, ликвидируем и упрощаем, - отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас власть подошла к завершению реформирования ГАСИ и уже подготовлен законопроект, который прошел обсуждение с заинтересованными сторонами.
— Я уверен, что мы будем двигаться гораздо быстрее и уже до конца октября увидим первые результаты борьбы с коррупцией в этой сфере и завершение этой реформы, - подчеркнул премьер.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в связи с незаконной стройкой магазина «АТБ» в жилом доме по улице Космонавтов и попросил разблокировать работу ГАСКа.