Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманского теризбиркома, который отказал в регистрации действующему городскому главе и кандидату на пост мэра Умани Александру Цебрию.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия рассмотрела жалобу Черкасской областной организации партии Пропозиция, которая просила отменить постановление теризбиркома. Политсила просила признать противоправной бездеятельность Уманского теризбиркома, которая не сообщила о неточностях в документах, поданных Александром Цебрием. ЦИК отказала в удовлетворении этой части жалобы.

В то же время Центризбирком установил, что нарушения, на основании которых действующему мэру отказали в регистрации, — это неточности в поданных документах. Комиссия решила, что эти неточности не мешают пониманию данных, поэтому их можно устранить в порядке, определенном Избирательным кодексом.

— Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы. Поэтому Комиссия отменила постановление Уманской городской ТИК от 25 сентября 2020 года Об отказе в регистрации кандидата на должность Уманского городского головы Уманского района Черкасской области Цебрия Александра Владимировича, 04.06.1974 года рождения, выдвинутого Черкасской областной организации политической партии Пропозиция на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года, — сказано в сообщении ЦИК.

Также городской теризбирком обязали до 21:00 30 сентября повторно рассмотреть документы Александра Цебрия и сообщить о принятом решении.

Напомним, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич участвовал в акции протеста, организованной партией «Пропозиція» в Киеве с требованием допустить мэра Умани Александра Цебрия к участию в выборах.