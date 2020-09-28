Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сегодня, 28 сентября, участвует в акции протеста, организованной партией «Пропозиція» с требованием допустить мэра Умани Александра Цебрия к участию в выборах.

Видеоролик своего выступления на митинге Александр Сенкевич опубликовал в Facebook.

В «Пропозиції» утверждают, что мэра Умани Александра Цебрия избирательная комиссия сняла с выборов в нарушение всех норм законодательства. При этом, комиссия зарегистрировала сразу двух «клонов» городского головы. Также не зарегистрировали представителей партии в Энергодарский горсовет и Ивано-Франковский областной совет. «Пропозиція» требует восстановить нарушенные ибирательные права представителей политической партии, зарегистрировать их для участия в местных выборах. расформировать Уманский горизбиркома и привлечь к ответственности всех виновных членов комиссии.

— Демократия - это возможность выбирать и быть избранным. Когда людей лишают их конституционных прав - это значит, что государство не уважает Конституцию и свой народ. Мы здесь, чтобы сказать, что этого нельзя допускать. Если кто-то считает Цебрия своим конкурентом - то пускай идет и борется за право занять должность городского голов на честных выборах. «Сбивать» Цебрия «на входе» — это значит только одно: власть боится людей, которые на самом деле строят страну снизу. Меняются президенты, но та же риторика, те же события и действия власти показывают, что власть пренебрегает, и не отдельными личностями, а конкретно демократией в нашей стране. Мы обрели независимость много лет назад, но до сих пор эта независимость доказывается на таких митингах. Мы стоим здесь не за кого-то, а за права граждан, украинцев, которые готовы выходить, стоять в любую погоду и еще раз доказывать, что для них свобода - это то, за что они готовы бороться. Я здесь ради правил, которые должны существовать и соблюдаться всеми, а особенно президентом, потому что он является гарантом конституции. Это значит, что он должен гарантировать права каждого выбирать и быть избранным, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева считает, что в ситуацию должен вмешаться президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы требуем, чтобы президент взял на себя ответственность, вмешался в эту ситуацию, зарегистрировал кандидата в Умани, зарегистрировал действующего городского голову, который имеет поддержку среди горожан, и позволил выборам идти нормальным открытым способом. То, что происходит в Умани - это только попытки, пройдет или не пройдет. Если пройдет - то пойдет дальше, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме него в митинге также участвуют мэры Житомира, Черновцов, Кропивницкого.

Напомним, мэра Умани, одного из лидеров партии «Пропозиція» Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.